U Tuzli i Gradačcu oduzeta dva vozila zbog neplaćenih kazni

Dana 9. augusta 2025. godine, policijski službenici Uprave policije MUP-a TK proveli su saobraćajne kontrole na području Tuzle i Gradačca.

Tokom provjera kroz službene evidencije i Registar neplaćenih novčanih kazni, a zbog višestrukih prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, privremeno su oduzeta dva putnička vozila – “Citroen” kojim je upravljao S.B. iz Tuzle i “Opel” kojim je upravljao A.A. iz Gradačca.

O događaju su obaviještene dežurne sudije nadležnih općinskih sudova, a protiv vozača će biti podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Policija podsjeća da je na cestama TK sve više nesavjesnih vozača koji krše propise, ugrožavaju sigurnost i ne plaćaju kazne, zbog čega se ovakve kontrole provode redovno.