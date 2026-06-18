Danas lokalno naleti kiše ili pljuskova s grmljavinom

Iako su pred nama generalno sve topliji i uglavnom sunčani dani, uz dnevni razvoj naoblake i dalje je za očekivati lokalnu pojavu ljetnih pljuskova pa i izolovanog nevremena što ce biti slučaj i danas.

Uz promjenjivu naoblaku od sredine dana i poslijepodnevnim satima lokalno naleti kiše ili pljuskovi sa grmljavinom i to ponajprije u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne gdje moze biti i nevremena sa većom količinom kise u kratko vrijeme, ledom i prolazno jakim vjetrom.

Sutra(19.06.) i za vikend(20.-21.06.) više sunčanog vremena u svim krajevima uz samo rijetku pojavu pljuskova uglavnom tokom nedelje. Vrlo toplo i vruće uz dnevne temperature 29 do 34°C, na jugu do 38°C, objavio je BHMETEO.ba.