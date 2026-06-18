Zmajevi večeras protiv Švicarske: Pobjeda bi širom otvorila vrata drugog kruga SP-a

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu SoFi u Los Angelesu odigrati jednu od najvažnijih utakmica na Svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza u susretu drugog kola grupe B odmjerit će snage sa selekcijom Švicarske, koja je prije početka turnira važila za prvog favorita grupe.

Nakon remija protiv Kanade (1:1) u prvom kolu, Zmajevi u duel ulaze s realnim šansama za plasman u nokaut fazu takmičenja. Eventualna pobjeda protiv Švicaraca značajno bi približila reprezentaciju Bosne i Hercegovine osmini finala i stavila je u izuzetno povoljnu poziciju pred posljednje kolo grupne faze.

Švicarci pod pritiskom nakon kiksa protiv Katara

Za razliku od Bosne i Hercegovine, Švicarska nije opravdala ulogu favorita u prvom kolu. Selekcija Murata Yakina osvojila je samo bod protiv Katara odigravši 1:1, zbog čega večerašnji duel dočekuje pod velikim pritiskom.

Švicarski mediji i stručna javnost već su kritikovali nastup svog tima, a sam selektor Yakin priznao je da njegovoj ekipi nedostajalo efikasnosti i koncentracije u završnici.

Upravo bi taj pritisak mogao biti jedna od najvećih prednosti Zmajeva, koji na teren izlaze rasterećeniji i s velikom podrškom navijača.

Velika podrška bh. navijača u Los Angelesu

Na grandioznom SoFi stadionu, koji prima više od 70.000 gledalaca, očekuje se veliki broj navijača Bosne i Hercegovine. Prema procjenama turističkih agencija i organizovanih grupa navijača, podrška Zmajevima mogla bi biti još veća nego na utakmici protiv Kanade u Torontu.

Bh. navijači već danima pristižu u Los Angeles iz svih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Evrope i Bosne i Hercegovine, stvarajući sjajnu atmosferu uoči večerašnjeg susreta.

Džeko spreman, ali vjerovatno ne od prve minute

Selektor Sergej Barbarez i dalje ima određene dileme kada je riječ o sastavu. Najviše pažnje privlači zdravstveno stanje kapitena Edina Džeke, koji je imao problema s povredom i nije nastupio protiv Kanade.

Prema posljednjim informacijama, Džeko bi mogao biti spreman za nastup, ali se očekuje da priliku dobije s klupe. U vrhu napada ponovo bi trebao zaigrati Jovo Lukić, strijelac jedinog gola za BiH u prvom kolu.

Jedina veća dilema u sastavu odnosi se na poziciju u veznom redu, gdje bi od prve minute mogao zaigrati Kerim Alajbegović ili Amar Memić.

Očekivani sastavi

Bosna i Hercegovina: Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Bajraktarević, Tahirović, Bašić, Alajbegović (Memić), Demirović i Lukić.

Švicarska: Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Xhaka, Freuler, Ndoye, Embolo i Manzambi.

Portugalac dijeli pravdu

Glavni sudija utakmice bit će portugalski arbitar João Pinheiro, jedan od najcjenjenijih evropskih sudija. Pomoćnici će mu biti Bruno Jesus i Luciano Maia, dok je za četvrtog sudiju delegiran Japanac Yusuke Araki.

Susret između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se večeras od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, a direktan prenos možete pratiti na Federalnoj televiziji.