Akcija “Pelikan” u Zvorniku i Bijeljini: Uhapšeno osam osoba, zaplijenjeni kokain, oružje i eksploziv

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Zvornik su u okviru operativne akcije „Pelikan“, koja se realizuje na području policijskih uprava Zvornik i Bijeljina, danas lišili slobode osam lica zbog sumnje da su izvršila krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga”, „Omogućavanje uživanja opojnih droga” i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija”.

U toku su pretresi na više lokacija na području gradova Zvornik i Bijeljina, a u dosadašnjim aktivnostima pronađeno je i oduzeto preko dva kilograma kokaina, tri digitalne vage, 982 kutije cigareta, tri pištolja i tri cijevi za pištolj, dva prigušivača, dva kilograma plastičnog eksploziva, 823 grama trotilskih metaka, 26 komada inicijalnih kapisli, devet daljinskih upravljača za detonator, tri protivpješadijske nagazne mine, četiri upaljača za protivpješadijsku nagaznu minu, dva električna detonatora, jedan RAP sa tri okvira, jedno putničko motorno vozilo sa specijalno izrađenim skrivenim prostorom za prevoz opojne droge, više mobilnih telefona, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i po naredbama Okružnog suda Bijeljina.

U navedenim aktivnostima učestvuju i policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Uprave za policijsku podršku, Žandarmerije i policijskih uprava Bijeljina i Banja Luka, saopćeno je iz MUP-a RS.

federalna.ba