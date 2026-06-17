BH Fanaticosi objavili plan pred duel sa Švicarskom

Foto: FB/ BHFanaticos

Nakon sjajne podrške koju su reprezentativci Bosne i Hercegovine imali u Torontu na utakmici protiv Kanade, BH Fanaticosi pripremaju novi navijački spektakl za susret sa Švicarskom na Svjetskom prvenstvu.

Za sve navijače koji dolaze u Los Angeles organizovan je bogat program druženja, a ponovo će biti dostupni i zvanični artikli iz fan shopa BH Fanaticosa.

Navijačke aktivnosti počinju već večer uoči utakmice. Veliko okupljanje i zagrijavanje atmosfere zakazano je u poznatom ugostiteljskom objektu „Tom’s Watch Bar“ u Inglewoodu, gdje su BH Fanaticosi pozvali navijače da se okupe od 19 sati po lokalnom vremenu.

Centralni događaj planiran je na dan utakmice kada će biti održan tradicionalni korteo prema stadionu. Okupljanje navijača zakazano je kod lokacije LA Stadium Fan Experience, odnosno na ulazu Gate B na uglu ulica Pincay Drive i South Prairie Avenue.

BH Fanaticosi pozvali su navijače da na mjesto okupljanja dođu u 9 sati ujutro, odakle će uz pjesmu, zastave i navijačke rekvizite krenuti prema stadionu SoFi, gdje će Zmajevi igrati izuzetno važan meč protiv Švicarske.

Program neće završiti posljednjim sudijskim zviždukom. Nakon utakmice planirano je zajedničko druženje navijača u „Tom’s Watch Baru“, gdje će se sumirati utisci sa susreta i nastaviti navijačka atmosfera.

Očekuje se da će reprezentacija Bosne i Hercegovine i u Los Angelesu imati veliku podršku s tribina, s obzirom na brojnu bh. dijasporu koja živi u Kaliforniji i okolnim američkim saveznim državama, ali i navijače iz Bosne i Hercegovine koji su vjerna podrška Zmajevima, ma gdje na kugli zemaljskoj igrali.