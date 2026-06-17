Sutra planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika sutra, 18.06.2026. godine (četvrtak):

– u naseljima Krušik, Lisovići, Brezik i dijelu naselja Podorašje (Ahmetovići) u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

– u naselju Cage Aletići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Cage Ćosići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.