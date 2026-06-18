U Srebreniku je danas počela manifestacija “Dani otpora 2026” kojom se čuva sjećanje na najteže dane i početak ratnih dejstava na području Srebrenika 1992. godine.

Manifestaciju organizuju Koordinacija boračkih udruženja i Grad Srebrenik.

Danas je upriličeno svečano polaganje cvijeća na spomen ploči u Tinji na mjestu nekadašnje izmještene policijske stanice, zatim na ploče na mjestima gdje su brutalno ubijeni radnici Doma zdravlja Srebrenik, a taj gnusni zločin upravo je i označio početak ratnih dejstava na ovom području.





Delegacije porodica ubijenih radnika, šehidskih i boračkih udurženja, Gradske uprave i Doma zdravlja položile su cvijeće na spomen pločama u Tinji i Orlovoj klisuri, a zatim i na spomeniku ispred Doma zdravlja, kao i na Centralnom spomen-obilježju u centru grada.









U Domu kulture u Srebreniku prigodan referat o tim sudbonosnim danima podnio je Mujo Muratović, predsjednik udruženja “Policajci Srebrenika 1991. – 1995.. a nakon toga upriličeno je i druženje.



Manifestacija “Dani otpora 2026” nastavlja se i u narednim danima tradicionalnim sportskim sadržajima i to memorijalnim turnirom “Kapetan Ibro”, šahovskim turnirom i takmičenjem u streljaštvu.