Komandant NATO Štaba Sarajevo poslao poruku Zmajevima: Idemo do finala

Izvor: BHRT (S.M.)

Uoči utakmice Svjetskog prvenstva koju nogometaši reprezentacije Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat po našem vremenu igraju protiv Kanade, jednog od domaćina Mundijala, oglasio se komandant NATO Štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler.

On je uputio podršku našim Zmajevima, uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Fowler je također izrazio oduševljenje atmosferom i strašću koju navijači u Bosni i Hercegovini pokazuju prema nacionalnom timu.

“Mislio sam da Sjedinjene Američke Države imaju najbolje navijače na svijetu, sve dok nisam došao u Bosnu i Hercegovinu i vidio koliko strasti imate prema svojoj državnoj reprezentaciji. Vaš entuzijazam, baš kao i reprezentacija, djeluje nepobjedivo. Sretno na Svjetskom prvenstvu. Idemo Zmajevi do finala”, poručio je Fowler.