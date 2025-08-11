Ryanair ukida papirni boarding pass. Evo šta ćete trebati uraditi

Dani kada ste ukrcajni listić stavljali u pasoš brzo postaju prošlost. Sve više aviokompanija prelazi na digitalne boarding passove, pa tako i Ryanair, koji od novembra 2025. zabranjuje papirne boarding passove. Ove nekada nezaobilazne kartice sada zamjenjuju aplikacije i digitalni dokumenti na vašem pametnom telefonu, piše Telegraph.

Ali šta ako nemate pametni telefon ili vam baterija ponestane dok ste na aerodromu? Kako se pravila razlikuju između aviokompanija? I koji aerodromi odbijaju ići ukorak s vremenom? Dok papirni boarding passovi polako odlaze u prošlost, evo šta trebate znati.

Koje zemlje i aerodromi zahtijevaju štampani boarding pass?

Neki i dalje zahtijevaju papirnati boarding pass i ne prihvataju digitalne. Naprimjer, svi aerodromi u Maroku (uključujući Marrakech i Casablanca), Turska (osim Dalamana), te Albanija (Tirana).

Bit ćete obaviješteni od aviokompanije ako trebate štampani boarding pass, ili jednostavno nećete moći skinuti digitalni prilikom online prijave. Na aerodromu ćete moći besplatno podići štampani boarding pass na šalterskom pultu. Čak i Ryanair će omogućiti besplatni štampani boarding pass u tim slučajevima nakon prelaska na digitalne karte.

Trebam li štampati boarding pass?

Obično nije potrebno, digitalna karta ili ona na telefonu sasvim su dovoljni.

Šta se dešava s Ryanairovim pravilima?

Od 3. novembra 2025., Ryanair neće više prihvatati papirnate boarding passove. “Putnici neće moći štampati boarding pass tokom online prijave,” kaže aviokompanija. “Morat ćete preuzeti boarding pass preko Ryanair aplikacije i pokazati ga na svom pametnom telefonu.”

Ako nemate pametni telefon, imate dvije opcije: možete zamoliti prijatelja ili člana porodice da vam preuzme boarding pass, ili se prijaviti online i na aerodromu potražiti pomoć osoblja na šalteru. Ipak, Ryanair nije jasno rekao hoće li postojati kazne ili naknade za putnike bez pametnog telefona ili tehničke podrške.

Kako doći do digitalnog boarding passa?

Prilikom online prijave ili preko aplikacije, bit će vam ponuđeno da skinete boarding pass i sačuvate ga u digitalnom novčaniku na telefonu. Ako putujete s drugima, možete preuzeti i njihove karte.

Imajte na umu da dostupnost digitalnog boarding passa može zavisiti od pravila aerodroma, vrste karte ili dodatnih provjera (npr. provjera vize).

Da li je screenshot digitalnog boarding passa dovoljan?

Možda, ali nije pouzdan. Screenshotovi su statični i ne prikazuju promjene u realnom vremenu, poput promjena kapije. Neki skeneri na aerodromima zahtijevaju dinamičke bar kodove ili sigurnosno provjerene formate, koje screenshot ne može prikazati.

Mogu li na aerodromu dobiti štampani boarding pass?

Obično da, samo pitajte na šalteru aviokompanije i dobit ćete besplatan boarding pass. Većina velikih aviokompanija to omogućava, iako neke niskobudžetne aviokompanije mogu naplaćivati ovu uslugu.

Šta ako mi telefon ostane bez baterije ili izgubim boarding pass?

Ne paničite. Na kapiji aerodroma osoblje može isprintati novi boarding pass. Preporučuje se da dođete na kapiju što ranije i zatražite pomoć.

Koje su prednosti digitalnih boarding paseva?

Pored očiglednih koristi za okoliš jer štede papir, digitalni boarding passovi su dio šire modernizacije avioindustrije. Oni služe kao “živi” digitalni čvorišta koja povećavaju efikasnost, personalizaciju usluge i sprječavaju prevare. Također omogućavaju automatska ažuriranja leta i olakšavaju sam proces ukrcaja.

Hoćemo li u budućnosti uopće trebati boarding passove?

Možda ne. U aprilu je Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) najavila planove da u naredne tri godine zamijeni boarding paseve digitalnim “putnim pasošima” baziranim na biometriji. “Vaše lice biće vaš boarding pass,” kaže Sergio Colella, predsjednik SITA za Evropu.

Je li rizično objavljivati slike boarding pasa na društvenim mrežama?

Da, jer na boarding passu stoji puno ličnih podataka, ime, referenca rezervacije, broj člana frequent flyer programa. Sa tim podacima neko može pristupiti vašoj rezervaciji, mijenjati sjedište ili čak otkazati let.

Detalji o politikama aviokompanija

Ryanair: Od novembra 2025. samo digitalni boarding passovi. Do tada, štampani ili digitalni su prihvaćeni, ali bez boarding passa na aerodromu naplaćuju 20 funti, a za neprijavljivanje online 55 funti.

easyJet: Prihvata papirnate i digitalne. PDF skenovi nisu prihvaćeni. Besplatni printovi na aerodromu.

Jet2: Digitalni ili papirnati, sve je besplatno.

Wizz Air: Štampani boarding pass je moguć samo na aerodromu i košta. Naknade za neprijavljivanje online su od 13 do 40 eura.

TUI: Besplatni boarding passovi na aplikaciji, štampani ili na aerodromu. Moguće je preuzeti i u TUI prodavnicama.