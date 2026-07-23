Prihodi od poreza na dohodak od imovine porasli za više od 130 posto

Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih šest godina povećani su za više od 130 posto, pokazuju podaci Porezne uprave FBiH.

Od 2020. do kraja 2025. godine po ovom osnovu naplaćeno je ukupno 61,2 miliona KM. Najveći dio prihoda ostvaren je u Kantonu Sarajevo, gdje je za šest godina prikupljeno 36,18 miliona KM, što predstavlja gotovo 60 posto ukupnog iznosa u Federaciji BiH.

Tokom 2020. godine naplaćeno je 5,82 miliona KM, nakon čega su prihodi uglavnom rasli iz godine u godinu. Najizraženiji rast zabilježen je 2022. godine, kada je naplata povećana za više od 56 posto. Rast je nastavljen tokom 2023. i 2024. godine, dok je u 2025. evidentiran blagi pad od 2,39 posto.

Broj podnesenih prijava, međutim, nije rastao istom brzinom. Porezna uprava FBiH je 2020. godine zaprimila 18.018 prijava, dok ih je 2025. bilo 19.777, što predstavlja povećanje od približno deset posto.

Ovakvi podaci ukazuju da je veća naplata poreza na dohodak od imovine prvenstveno rezultat rasta cijena najma, a ne značajnog povećanja broja prijavljenih stanodavaca.

Iza Kantona Sarajevo slijedi Zeničko-dobojski kanton sa devet miliona KM naplaćenog poreza. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu prikupljeno je 5,74 miliona KM, u Tuzlanskom 3,47 miliona, u Srednjobosanskom 2,53 miliona, a u Unsko-sanskom kantonu 2,27 miliona KM.

Najmanji prihod zabilježen je u Bosansko-podrinjskom kantonu, gdje je u posmatranom šestogodišnjem periodu naplaćeno manje od 70.000 KM.

Porez na dohodak od imovine plaćaju fizičke osobe koje ostvaruju prihode iznajmljivanjem stanova, kuća, poslovnih prostora, garaža i pokretne imovine. Obaveza se odnosi i na prihode ostvarene korištenjem autorskih prava, patenata i licenci.

Zakonska stopa poreza iznosi deset posto, ali zbog priznatih normiranih troškova stvarno opterećenje najčešće se kreće između pet i sedam posto, zavisno od vrste prihoda i kantonalnih propisa.

Iz Porezne uprave FBiH najavljeno je da bi od naredne godine trebala početi primjena novog Zakona o fiskalizaciji transakcija. Prema predloženim pravilima, fizičke osobe koje iznajmljuju stanove imale bi obavezu izdavanja fiskalnih računa.