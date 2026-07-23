Stiže novi talas paklenih vrućina: Temperature bi mogle oboriti rekorde

Nakon nekoliko dana nešto prijatnijeg vremena, meteorolozi upozoravaju da bi Evropa uskoro mogla da se suoči s novim talasom ekstremnih vrućina.

Dugoročne prognoze pokazuju da bi krajem jula i početkom avgusta ponovo mogla da se formira takozvana toplotna kupola, koja bi donijela veoma visoke temperature u velikom dijelu kontinenta.

Iako su prognoze za period duži od sedam dana još podložne promjenama, meteorolozi iz Austrije i Njemačke upozoravaju da postoji mogućnost novog dugotrajnog toplotnog talasa.

Španija već pod udarom ekstremnih temperatura

Dok se dio Evrope oporavlja od prethodnog talasa vrućine, Španija je već pogođena trećim velikim toplotnim talasom ovog ljeta.

Prema podacima španske meteorološke službe AEMET, temperature bi u pojedinim dijelovima zemlje mogle dostići i 47 stepeni Celzijusa, približavajući se nacionalnom rekordu od 47,6 stepeni.

Najugroženiji će biti jugoistočni dijelovi zemlje, gdje je zbog visokih temperatura i suše povećan rizik od šumskih požara.

Meteorološki portal Severe Weather Europe navodi da je uzrok ekstremnih vrućina takozvana toplotna kupola, odnosno snažno polje visokog vazdušnog pritiska koje zadržava veoma topao vazduh pristigao iz sjeverne Afrike i Sahare.

Austrijski meteorolozi najavljuju novi toplotni talas

Meteorolog austrijskog javnog servisa ORF Markus Vadsak (Marcus Wadsak) upozorio je da bi novi talas vrućina mogao da počne oko 31. jula.

Na društvenim mrežama napisao je da mnogi već imaju utisak kako je ljeto završeno nakon nekoliko svježijih dana, ali da meteorološki modeli pokazuju drugačiji razvoj situacije.

“Ali dolazi još nešto, i vjerovatno će biti ozbiljno”, poručio je Vadsak, prenosi Heute.

Prema njegovim riječima, novi talas mogao bi da potraje više dana i da se nastavi i početkom avgusta.

Pojedini modeli najavljuju i do 43 stepena

Dugoročne prognoze pojedinih meteoroloških servisa, među kojima je i Wetter.com, pokazuju mogućnost da bi početkom avgusta temperatura u Beču mogla da dostigne čak 43 stepena Celzijusa.

Ako bi se takav scenario ostvario, bio bi oboren dosadašnji austrijski rekord od 40,5 stepeni.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da ovakve dugoročne prognoze treba tumačiti s oprezom, jer se vremenski modeli za period duži od sedam dana često mijenjaju.

Toplotna kupola mogla bi zahvatiti dio srednje Evrope

Prema sadašnjim projekcijama, nad dijelom srednje Evrope mogla bi da se formira nova toplotna kupola.

Riječ je o meteorološkoj pojavi u kojoj snažno polje visokog vazdušnog pritiska zadržava veoma topao vazduh iznad istog područja, zbog čega temperature ostaju izuzetno visoke i tokom dana i tokom noći.

U urbanim sredinama to dodatno pojačava osjećaj vrućine, jer se asfalt i beton sporo hlade, pa ni noći ne donose značajnije osvježenje.

Prognoze će biti preciznije narednih dana

Meteorolozi ističu da će naredni izlazi numeričkih modela pokazati da li će se scenario o novom dugotrajnom talasu vrućina potvrditi ili će intenzitet biti ublažen.

Za sada je izvjesno da bi kraj jula i početak avgusta ponovo mogli donijeti veoma visoke temperature u velikom dijelu Evrope.