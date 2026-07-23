Smanjuje se broj radnih mjesta u privredi i industriji, u birokratiji povećava

Zaposlenost u privredi i industriji u BiH opada, dok broj zaposlenih u javnom sektoru raste, upozoravaju privrednici i poslodavci.

U BiH se smanjuje broj radnih mjesta u privredi i industriji, a u birokratiji i javnom sektoru se povećava. Na to ukazuje i Izvještaj o ekonomskom napretku zemalja u procesu proširenja. Istaknuto je da je zaposlenost počela opadati početkom godine, a da je do sredine godine već bila manja za oko 1,5 posto. Privrednici poručuju da je realni sektor taj koji puni budžete, te da je neophodno povećanje broja radnika te oblasti.

Pad zaposlenosti prvenstveno je posljedica gubitka radnih mjesta u prerađivačkoj industriji, kao i u sektoru trgovine te smještaja i ugostiteljstva. S druge strane, zaposlenost u javnom sektoru raste. Privrednici i poslodavci poručuju da je realni sektor taj koji puni budžete, te da ga kao takvog treba apostrofirati.

“Pogotovo proizvodni kapaciteti trebaju dodatne podrške, dodatne poticaje od nadležnih institucija, ministarstava, budžeta, kroz određene grant poticaje, da bi proizvodne kompanije mogle razvijati svoje procese, mogli proširivati kapacitete, time zapošljavati. To je jedini ključ da se taj omjer radnika u realnom sektoru i javnom sektoru promijeni”, kaže Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH za BHRT.

Suad Ećo, član UO Udruženja poslodavaca FBiH, navodi da imamo nesrazmijeran broj zapošljavanja kada je u pitanju javni i realni sektor.

“Moramo svi znati da je realni sektor taj koji stvara dodatnu vrijednost, koji puni budžet i u konačnici koji finasira taj javni sektor. Realni sektor definitivno ne može izdržati pritisak da finansiramo i penzije, da punimo budžete za PIO, da finsiramo javni sektor. Mi time činimo nekonkurentnost naše privrede.”

Mnogo manje ljudi je zaposleno u oblastima koje stvaraju investicije, a sve više u javnoj upravi jer je takvo ustrojstvo BiH, poručuje sociolog Srđan Vukadinović. Dva entiteta, 10 kantona, više od 140 gradova i opština imaju lanac zaposlenih u javnom sektoru.

“Institucije koje se formiraju da opslužuju ta ministarstva i tu administraciju i onda nikada kraja tome, jer se otvaraju nove i nove pozicije kako bi se uhljebili klarovi iz kleronacionalnih stranaka. Država je danas postala najrentabilniji poslodavac. Mnogo rentabilniji nego svi giganti, sva ona industrijska preduzeća koja još u nekakvim minijaturama postoje, kojima je omča oko vrata”, dodaje.

U realnom sektoru morate raditi da biste zaradili, zato svi trče u javni sektor, mišljenja su građani.

Udio zaposlenih u javnom sektoru porastao je sa 24,9 posto ukupne zaposlenosti u prvom kvartalu prošle, na 25,4 posto u prvom kvartalu ove godine.