Hoće li dječji doplatak biti osiguran za svu djecu u Federaciji?

Kao jedno od mogućih prelaznih rješenja, Delić istaknuta je ideja da kantoni i Federacija zajedno finansiraju dječji doplatak za svu djecu.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da su pušteni nalozi za isplatu federalnog dječjeg doplatka za decembar 2025. godine.

Dječijim doplatkom za decembar obuhvaćeno je 91.533 djece u Federaciji BiH, a za ovu namjenu iz budžeta je izdvojeno više od 20,3 miliona KM. Ministar je istakao da se obuhvat djece ovim pravom kontinuirano povećava.

“Broj djece obuhvaćene dječjim doplatkom raste iz mjeseca u mjesec, dok je ukupni budžet za ovu namjenu povećan sa 50 miliona KM u 2022. godini na čak 228 miliona KM u 2025. godini”, naglasio je Delić za RTV Slon.

Od narednog mjeseca dolazi i do povećanja iznosa federalnog dječjeg doplatka, koji će iznositi 195 KM po djetetu umjesto dosadašnjih 190 KM. Istovremeno, porodični cenzus se povećava na 410,80 KM po članu domaćinstva.

Kako je pojasnio ministar, ovo povećanje direktno je povezano s rastom minimalne plate, koja će u periodu od 1. januara do 31. decembra 2026. godine iznositi 1.027 KM neto.

Podsjetimo, dječji doplatak je početkom 2025. godine povećan sa 117 KM na 190 KM, nakon čega je zabilježen značajan rast broja korisnika. Tada je došlo i do znatno većeg povećanja minimalne plate.

Dječji doplatak za svu djecu u Federaciji?

Ministar Delić je podsjetio i da se razmatra mogućnost proširenja prava na federalni dječji doplatak na svu djecu u Federaciji BiH, uz finansijsku podršku kantonalnih vlasti.

“Nadamo se da bi se takav model mogao uvesti u skorije vrijeme”, poručio je Delić.

Delić je naveo da bi takav model bio idealan, ali da trenutno zahtijeva znatno veća budžetska izdvajanja. Prema njegovim riječima, u Federaciji BiH ima oko 395.000 djece, dok je sadašnji sistem obuhvatio nešto više od 91.000 djece.

„U budžetu bi trebalo obezbijediti još ogromna sredstva da se pokrije dječji doplatak za svu djecu u Federaciji. Mi trenutno pokrivamo nešto više od 91.000 djece“, naveo je ministar Delić, dodajući da se sada radi na socijalnom rješenju koje je usmjereno na strateški cilj smanjenja siromaštva, u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječije zaštite.

Kao jedno od mogućih prelaznih rješenja, Delić je istakao ideju zajedničkog finansiranja dječjeg doplatka na način da se sredstva kantona i Federacije objedine u okviru postojećih nadležnosti, čime bi se, kako je naglasio, najbrže moglo doći do univerzalnog dječijeg dodatka.

Ovaj prijedlog, prema njegovim riječima, već je iznesen i na posljednjoj sjednici ministarske koordinacije sa kantonalnim ministrima socijalne zaštite.

Ministar je naveo da su premijeri kantona i resorni ministri pokazali otvorenost za razgovor o ovoj temi, ali da će konačna odluka zavisiti od fiskalnih mogućnosti i dogovora svih nivoa vlasti uključenih u sistem socijalne zaštite.

IZVOR:FOKUS.BA