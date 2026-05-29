Tuzla: Uoči utakmica Zmajeva, kafićima odobren rad do 6 sati ujutro

Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je izmjenu Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada, pa će kafići tokom velikih sportskih takmičenja moći raditi do šest sati ujutro.

Povod za usvajanje izmjena je Svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje počinje 11. juna i na kojem igra i naša reprezentacija, ali i druga velika sportska takmičenja, poput Olimpijskih igara.

U pomenutoj odluci se navodi da nadležni organ može na zahtjev ugostitelja, u vrijeme održavanja sportskih evropskih i svjetskih prvenstava i Olimpijade, rješenjem odobriti radno vrijeme ugostiteljskih objekata u trajanju do 06.00 sati narednog dana, pod uvjetom da pojedine utakmice, prema evropskom vremenu, počinju u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim terminima.

Iako je radno vrijeme produženo, na sjednici Gradskog vijeća je istaknuto, da će ugostitelji biti obavezni poštovati propise iz oblasti javnog reda i mira, zaštite od buke, komunalnog reda i druge važeće propise.