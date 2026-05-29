BiH večeras pred 30.000 navijača igra prvu utakmicu nakon plasmana na Mundijal

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na rasprodanom stadionu „Asim Ferhatović Hase“ u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije, u okviru priprema za predstojeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Bit će ovo prvi nastup Zmajeva nakon historijskog plasmana na Mundijal koji će biti održan u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a već naredne sedmice izabranike Sergeja Barbareza očekuje i prijateljski duel protiv Paname u američkom St. Louisu.

Večerašnja utakmica poslužit će stručnom štabu za dodatnu provjeru forme reprezentativaca, ali i testiranje novih taktičkih rješenja pred najveću svjetsku smotru nogometa.

Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi igrači dobiti priliku za nastup.

„Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru s novom formacijom i igrati nešto riskantnije, dok protiv Paname u generalnoj probi takvih rizika neće biti“, kazao je Barbarez.

Zmajevi će večeras biti oslabljeni neigranjem Harisa Tabakovića i Ivana Šunjića, koji imaju problema s povredama.

Početak utakmice zakazan je za 20:30 sati, a očekuje se sjajna atmosfera pred oko 30.000 navijača, s obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane.

Direktan prijenos utakmice osiguran je na kanalu BHRT 1.

Podsjećamo, reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara.

Raspored utakmica Zmajeva na Mundijalu:

BiH – Kanada | 12. juni u 21:00 sat (Toronto)

BiH – Švicarska | 18. juni u 21:00 sat (Inglewood)

BiH – Katar | 24. juni u 21:00 sat (Seattle)

