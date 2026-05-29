NaslovnicaMAGAZINSPORT

BiH večeras pred 30.000 navijača igra prvu utakmicu nakon plasmana na Mundijal

By admin
0
107

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na rasprodanom stadionu „Asim Ferhatović Hase“ u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije, u okviru priprema za predstojeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Bit će ovo prvi nastup Zmajeva nakon historijskog plasmana na Mundijal koji će biti održan u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a već naredne sedmice izabranike Sergeja Barbareza očekuje i prijateljski duel protiv Paname u američkom St. Louisu.

Večerašnja utakmica poslužit će stručnom štabu za dodatnu provjeru forme reprezentativaca, ali i testiranje novih taktičkih rješenja pred najveću svjetsku smotru nogometa.

Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi igrači dobiti priliku za nastup.

„Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru s novom formacijom i igrati nešto riskantnije, dok protiv Paname u generalnoj probi takvih rizika neće biti“, kazao je Barbarez.

Zmajevi će večeras biti oslabljeni neigranjem Harisa Tabakovića i Ivana Šunjića, koji imaju problema s povredama.

Početak utakmice zakazan je za 20:30 sati, a očekuje se sjajna atmosfera pred oko 30.000 navijača, s obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane.

Direktan prijenos utakmice osiguran je na kanalu BHRT 1.

Podsjećamo, reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara.

Raspored utakmica Zmajeva na Mundijalu:

BiH – Kanada | 12. juni u 21:00 sat (Toronto)
BiH – Švicarska | 18. juni u 21:00 sat (Inglewood)
BiH – Katar | 24. juni u 21:00 sat (Seattle)
Tuzlainfo.ba

Prethodni članak
Održan svečani Bajramski koncert u Domu kulture u Srebreniku
Naredni članak
Prognoza za BiH do 12. juna: Pljuskovi na početku, pa porast temperatura iznad 30°C
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Reklama

VELAS Mjenjacnica Srebrenik

SPORT

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više