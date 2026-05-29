Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci ostvarila pobjedu na startu Zlatne lige nacije u Poljskoj

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci ostvarila je pobjedu na startu Zlatne lige nacija koja se održava u Poljskoj.

Bh. tim savladao je reprezentaciju Ukrajine rezultatom 3:0 (25:20, 25:18, 25:19) i na odličan način otvorio takmičenje u kojem brani titulu prošlogodišnjeg pobjednika, ali i status peterostrukog prvaka ovog takmičenja.

Izabranici selektora Ifeta Mahmutović tokom cijelog susreta kontrolisali su igru i zasluženo stigli do pobjede.

“Ne možemo reći da je utakmica bila lagana. Ukrajina je pokazala kvalitet koji je gradila kroz turnir u Sarajevu, riječ je o veoma dobroj i uigranoj ekipi. Zbog ranijih povreda kapitena Delalića nismo mogli računati na njega, pa smo tokom sva tri seta pokušavali s različitim rotacijama i kombinacijama postave. Ipak, pokazalo se da obje postave mogu kvalitetno odgovoriti zadacima na terenu, što nas svakako raduje. Ono što slijedi i što će biti pravi izazov jesu sutrašnje utakmice protiv Hrvatske i Njemačke. Vjerujem da ćemo pokazati svoj kvalitet i da rezultat neće izostati”, istakao je Mahmutović.

Bh. reprezentaciju danas očekuje još jedan susret, a protivnik će biti selekcija Mađarske. Utakmica je na rasporedu od 18:00 sati.

