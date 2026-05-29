Održan svečani Bajramski koncert u Domu kulture u Srebreniku

Povodom velikog blagdana Kurban bajrama, u organizaciji Grada Srebrenika i JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik sinoć je u velikoj sali Doma kulture održan svečani Bajramski koncert pod nazivom „Večer Kur’ana, mevluda, zikra, ilahija i kasida“, uz nastup poznate grupe „Rejjan“.

Grupa je prepoznatljiva po vrhunskim interpretacijama i autentičnom izvođenju duhovne muzike, a prisutni su sinoć mogli uživati u najljepšim ilahijama i kasidama, učenju Kur’ana, mevludu i zikru.

Grupa „Rejjan“ nastala je 2006. godine, na inicijativu studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, koji su dolazili iz različitih sredina: Makedonije, Slovenije, Turske i Bosne i Hercegovine. Počelo je neobaveznim druženjem uz učenje ilahija i kasida, iz čega se rodila ideja za osnivanjem grupe. „Rejjan“ je svih ovih godina izgrađivao poseban imidž, prepoznatljiv u svijetu ilahija i kasida.