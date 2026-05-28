Servisne informacije: Odvoz komunalnog otpada pomjeren za jedan dan

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 49 pregleda, 2 terenske intervencije i 1 kućna posjeta, 2 pacijenta su, nakon ukazane pomoći prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

KOMUNALNO – Usljed jučerašnjeg neradnog dana, kompletan program odvoza smeća pomjera se za jedan dan unaprijed, prema sljedećem rasporedu:

​Program od srijede (27.05.) – pomjera se i realizovat će se u četvrtak (28.05.).

​Program od četvrtka (28.05.) – pomjera se i realizovat će se u petak (29.05.).

​Program od petka (29.05.) – pomjera se i realizovat će se u subotu (30.05.).

​Iz JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik mole sve korisnike da posude i vreće za otpad iznesu ispred svojih objekata u skladu sa ovom privremenom izmjenom.