Barbarez poslao emotivnu poruku nakon remija na Koševu

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio se na Instagramu nakon sinoćnje prijateljske utakmice na stadionu „Asim Ferhatović Hase“, u kojoj su Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija odigrale 0:0.

Barbarez je u objavi zahvalio navijačima na podršci i atmosferi koju su priredili na Koševu.

“Hvala Koševo. Hvala Sarajevo. Hvala Bosno i Hercegovino. Hvala vam za emociju, hvala vam za ljubav, hvala vam za podršku”, poručio je Barbarez pa dodao:

“Naš put se nastavlja, Amerika i Kanada nas čekaju, čeka nas najveći izazov u nogometu, čeka nas Svjetsko prvenstvo. Nadam se da ćemo svi imati jedno nezaboravno ljeto. Raduj se Bosno i Hercegovino.”

Podsjećamo, selektor je nakon utakmice igračima dao slobodan period do sutra poslijepodne. Novi trening zakazan je već u ponedjeljak na stadionu Grbavica i bit će otvoren za javnost.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak putuje u Sjedinjene Američke Države, gdje će nastaviti završne pripreme za Svjetsko prvenstvo. Posljednja provjera pred Mundijal zakazana je za 6. juni protiv selekcije Paname.

Zmajevi se na Svjetskom prvenstvu nalaze u grupi s Katarom, Švicarskom i Kanadom. Upravo protiv Kanade reprezentacija BiH otvara Mundijal, utakmicom koja je na rasporedu 12. juna.