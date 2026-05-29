Od 1. juna počinje primjena aplikativnog softvera i digitalizacija procesa saobraćajne edukacije

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je aplikativni softver za upravljanje i digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije, te donijelo odluku o uvođenju novog režima rada zasnovanog na primjeni ovog softverskog rješenja.

Novi sistem obuhvata sve učesnike u procesu saobraćajne edukacije, uključujući autoškole, organizacije Crvenog križa, predavače za osposobljavanje iz oblasti pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnim nesrećama, predavače teoretske nastave iz oblasti saobraćajnih propisa, instruktore vožnje, administrativna lica na ispitnim mjestima, te ispitivače za različite oblasti polaganja ispita. Cilj uvođenja softverskog rješenja jeste unapređenje efikasnosti, transparentnosti, praćenja i vođenja evidencija u procesu saobraćajne edukacije, u skladu s važećim propisima. Time se stvaraju kvalitetniji uslovi za obuku budućih vozača iz oblasti poznavanja saobraćajnih propisa, upravljanja motornim vozilima i pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnim nesrećama.

„Prema odluci objavljenoj u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, autoškole su dužne registrovati kandidate koji od 1. juna 2026. godine započinju proces osposobljavanja iz oblasti teoretske nastave ili pružanja prve pomoći putem aplikativnog softvera. Kandidati koji su proces osposobljavanja započeli prije 1. juna nastavit će obuku po dosadašnjoj praksi, a ispiti iz poznavanja propisa i prve pomoći za njih će se organizovati u papirnoj formi. Kandidati koji od 1. juna započnu proces osposobljavanja polagat će ispite na elektronskim uređajima, u skladu s ispitnim katalozima“, pojasnio je Nusret Muminović, pomoćnik ministra za saobraćajnu edukaciju.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona osiguralo je tehničke i organizacione mjere zaštite za ovaj način polaganja ispita, uključujući zaštitu ličnih podataka, kontrolu pristupa sistemu, evidenciju aktivnosti korisnika, sigurnost pohrane podataka te zaštitu od neovlaštenog pristupa, gubitka ili zloupotrebe podataka, objavilo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.