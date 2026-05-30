CIK BiH ovjerio učešće 67 političkih subjekata na izborima

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici odobrila je učešće na izborima za 67 političkih subjekata koji su, nakon provjere dokumentacije, ispunili propisane uslove.

Kako je pojašnjeno tokom sjednice, ukupno 90 političkih subjekata podnijelo je prijave, ali njih 13 nije završilo potrebne aktivnosti ili uopće nije pristupilo aplikaciji. Od preostalih 77 političkih subjekata, utvrđeno je da 67 ispunjava uslove za ovjeru.

Član CIK-a BiH Suad Arnautović usprotivio se odluci u dijelu koji se odnosi na ovjeru SNSD-a, navodeći da je izjavu potpisao Milorad Dodik. Arnautović je bio jedini od sedam članova CIK-a koji je glasao protiv ove odluke.

On je kazao da Dodik, prema njegovom stavu, u ovom trenutku nema aktivnu legitimaciju za potpisivanje službenih akata, pozivajući se na pravosnažnu presudu i pravne posljedice koje iz nje proizlaze. Zatražio je da se ovo pitanje otkloni u roku od dva dana, ocjenjujući da bi CIK BiH ovakvom odlukom mogao ignorisati pravosnažnu sudsku presudu i Ustav BiH.

Arnautović je osporio i prijavu političkog subjekta „Hrvatska stranka prava BiH i Herceg-Bosne“, zbog drugog dijela naziva stranke.

Član CIK-a Željko Bakalar zatražio je pojašnjenje od stručnih službi o tome da li se Milorad Dodik u izvodu iz registra i dalje vodi kao predsjednik stranke, nakon čega je dobio potvrdan odgovor. Bakalar je naveo da je SNSD ranije ovjeren i za prijevremene izbore, dok je za HSP BiH istakao da je ta stranka i ranije ovjeravana, uz prilagođavanje naziva.

Član CIK-a Vlado Rogić najavio je da će glasati za ovjeru svih 67 političkih subjekata, a podršku odluci dala je i Vanja Bjelica Prutina.

Predsjednik CIK-a BiH Vlado Kalaba kazao je da je priložen dokaz, ne stariji od 60 dana, prema kojem je Milorad Dodik predsjednik stranke, zbog čega je podržao odluku o ovjeri.