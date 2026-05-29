Milioni hadžija napuštaju Mekku nakon završetka hadža

Hiljade muslimana počele su u petak napuštati sveti grad Mekku nakon što su završile hadž, hodočašće.

Ove godine više od 1,7 miliona ljudi iz 165 zemalja učestvovalo je u jednom od najvećih vjerskih okupljanja na svijetu.

– Ne mogu vjerovati da sam obavio hadž – rekao je Ahmed Mamduh, 37-godišnji Egipćanin koji je po prvi put obavio hodočašće.

Suzdržavajući suze, dodao je: “Veoma sam sretan što sam sigurno završio obrede. Hadž je zaista iscrpljujući, posebno po ovako vrućem vremenu.”

Alžirski hodočasnik Al-Zaoui (74) zagrlio je svoju suprugu i rekao: “Bio nam je san da zajedno obavimo hadž. Sada se taj san ostvario nakon 50 godina braka.”

U petak će hodočasnici završiti treći dan rituala kamenovanja u dolini Mine, jugoistočno od Mekke, tokom kojeg bacaju kamenčiće na betonske stubove koji simbolizuju šejtana.

Nakon toga ukrcavaju se u autobuse prema Velikoj džamiji u Mekki kako bi obavili oproštajni tavaf – kruženje sedam puta oko Kabe u Velikoj džamiji koja predstavlja središte islama.

Hadž, jedan od pet stubova islama, mora obaviti svaki musliman koji je fizički i finansijski sposoban za to.

Obuhvata niz uglavnom vanjskih obreda koji traju nekoliko dana.

Vlasti Saudijske Arabije su posljednjih godina uvele mjere za ublažavanje vrućine, uključujući više zasjenjenih područja i hiljade dodatnih zdravstvenih radnika.

Saudijski Crveni polumjesec je u četvrtak saopćio da je pružio hitne medicinske usluge za “više od 83.000 ljudi od početka sezone hadža.”

