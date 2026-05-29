Servisne informacije: U hitnoj pomoći pregledano stotinu pacijenata

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 100 pregleda i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je 10 beba, sedam djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada po već najavljenom, izmijenjenom režimu, zbog praznika.