Turističke zajednice u TK dobivaju jasnije nadležnosti i obaveze

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama, kojim se unapređuje rad turističkih zajednica i stvaraju jasniji, efikasniji i profesionalniji uslovi za razvoj turizma na području Kantona.

Predloženim izmjenama i dopunama preciznije se definišu obaveze i nadležnosti turističkih zajednica i njihovih organa, s ciljem lakše primjene zakona, veće transparentnosti u radu i jasnijeg razumijevanja uloga svih učesnika u turističkom sistemu. Naglasak je stavljen i na racionalnije, svrsishodnije korištenje sredstava prikupljenih kroz članski doprinos, kako bi se ubrzao razvoj turističke djelatnosti i ojačala turistička ponuda Tuzlanskog kantona.

Nacrt predviđa dodatne korake u profesionalizaciji rada turističkih zajednica kroz obavezno osnivanje turističkih ureda i jasnije definisanu ulogu voditelja turističkog ureda. Time se, prema obrazloženju, unapređuje operativna efikasnost, smanjuje koncentracija ovlaštenja u jednoj osobi i jača odgovorno upravljanje.

Izmjenama se nastoji spriječiti dupliranje članstva u organima turističkih zajednica, uz jačanje uloge nadzornih odbora i obaveza izvještavanja, što bi trebalo doprinijeti većem stepenu kontrole i povjerenja u rad turističkih zajednica. Posebno se ističe jačanje uloge turističkih zajednica u edukaciji kadrova u turizmu, kao preduslova za dugoročni i održivi razvoj ove privredne grane.

Nacrtom se preciznije uređuje i položaj dobrovoljnih članova i njihovo učešće u radu turističkih zajednica, s ciljem veće uključenosti lokalne zajednice i turističkih subjekata. Uređuje se i način prestanka rada turističkih zajednica, na lokalnom i kantonalnom nivou, radi jačanja pravne sigurnosti i stabilnosti sistema.

Vlada Tuzlanskog kantona navodi da je cilj zakonskih izmjena stvaranje uređenijeg, transparentnijeg i razvojno orijentisanog turističkog sektora koji može dati snažniji doprinos ekonomskom razvoju Kantona.