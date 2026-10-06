FMON: Raspisan poziv za kandidiranje najboljih studenata u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti saopćilo je da nastavlja praksu prepoznavanja i nagrađivanja akademske izvrsnosti raspisivanjem Poziva za kandidiranje najboljih studenata, državljana Bosne i Hercegovine koji studiraju na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Iz Ministarstva navode da je poziv upućen svim akreditiranim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u Federaciji BiH, koje su pozvane da, u skladu sa utvrđenim kriterijima, izvrše izbor i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole.

Podrška je namijenjena najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integriranog studija koji su do kraja akademske 2025/2026. godine ostvarili izuzetne rezultate tokom studiranja. U slučaju jednakog prosjeka ocjena, prednost će imati studenti koji su se tokom studija posebno istaknuli u naučnom, stručnom ili volonterskom radu.

– Na ovaj način Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i ove godine potvrđuje opredijeljenost da prepozna, vrednuje i podrži izvrsnost, znanje i zalaganje studenata, te da afirmira akademska postignuća kao jednu od najvažnijih vrijednosti visokog obrazovanja. Visokoškolske ustanove dužne su dostaviti prijedloge kandidata s propisanom dokumentacijom najkasnije do 23. oktobra/listopada 2026. godine – saopćeno je iz ovog ministarstva.