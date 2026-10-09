Servisne informacije: Vatrogasci gasili dva požara

MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je devet krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 66 pregleda, 2 kućne posjete i 6 terensih intervencija, 5 pacijenta je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinnja i šume:

-Gornji Srebrenik Majevica šuma i nisko rastinje, izgorjelo je oko 10 dunuma

-Ćehaje nisko rastinje, izgorjelo je oko 3 dunuma. Oba požara su lokalizovana i u potpunosti ugašena

PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 8 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci elčektrične energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 14 beba, devet djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i dva dječaka.

KINO – Večeras os 18 sati na repertoaru su filmovi VERITY od 18:00, a od 20:00 sati HOPE.