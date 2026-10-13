Dva mladića poginula u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja, više osoba povrijeđeno

Dvije mlade osobe izgubile su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Zasad polju, na području Trebinja. U istoj nesreći povrijeđeno je još nekoliko osoba, među kojima je jedna zadržana na bolničkom liječenju.

Prema informacijama koje je za ATV potvrdila Tanja Novarlić, načelnica Službe za intenzivnu njegu trebinjske Bolnice, jedan od mladića preminuo je na mjestu nesreće, dok je drugi, star 22 godine, u bolnicu dovezen bez srčane akcije.

Medicinsko osoblje odmah je započelo reanimaciju, koja je trajala duže od dva sata. Uprkos naporima ljekara, nije došlo do pozitivnog odgovora na pokušaje oživljavanja, te je smrt 22-godišnjaka proglašena u 23.55 sati.

U ovoj nesreći povrijeđeno je i više drugih osoba. Jedna osoba primljena je na Odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok su ostali povrijeđeni zadobili lakše tjelesne povrede.

federalna.ba