Servisne informacije: Vatrogasci gase požar niskog rastinja u Gornjem Srebreniku

MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 59 pregleda, 2 kućne posjete i 2 terenske intervencije, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 9 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće.

Trenutno se pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik nalaze u Gornjem Srebreniku – majevica gdje intervenišu na gašenju požara niskog rastinja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 08.10.2026. godine (danas) na području Grada Srebrenika u naseljima Lisovići, Brezik, Podorašje Ahmetovići i Krušik u vremenu od 09:00 do 13:30 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, tri djevojčice i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

KINO – Večeras os 19 sati na repertoaru je film “Digger” u kojem Tom Cruise glumi ekscentričnog naftnog tajkuna Diggera Rockwella, koji slučajno izaziva ekološku katastrofu i potom pokušava spriječiti njene posljedice, dok John Goodman tumači ulogu diktatorskog predsjednika SAD-a. U glumačkoj postavi nalaze se i Riz Ahmed, Sandra Hüller te Jesse Plemons.