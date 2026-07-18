U danima vikenda, dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako i danas očekujemo intezivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar.

Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A-1 Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta, saobraća se jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene kraće obustave.

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje, Osoje, Deleuša, Hum i Zupci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza (na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku). Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su, za sada, do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.