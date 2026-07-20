Nevrijeme stiže u BiH: Očekuju se jaki pljuskovi, grmljavina i grad

U ponedjeljak ujutro, 20. jula, objavljena je najnovija prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći se očekuju pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna oko 28 stepeni.

Za 21. juli 2026 (utorak), u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni.

Za 22. juli 2026 (srijeda), sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 32 stepeni.

Za 23. juli 2026 (četvrtak), sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne ili tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.