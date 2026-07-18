Građani BiH će za ETIAS plaćati 20 eura, primjena počinje krajem godine

ETIAS za građane BiH trebao bi početi s radom u posljednjem kvartalu 2026. godine, a putnici će za izdavanje elektronske putne autorizacije plaćati 20 eura, odnosno oko 39 maraka.

Naknada se neće plaćati prilikom svakog prelaska hrvatske ili druge vanjske granice Evropske unije. Odobrena ETIAS autorizacija važit će tri godine ili do isteka pasoša s kojim je podnesena prijava, zavisno od toga šta nastupi ranije.

ETIAS se odnosi na državljane zemalja kojima nije potrebna viza za kratkotrajna putovanja u države koje primjenjuju ovaj sistem, među kojima su i građani Bosne i Hercegovine. Prije polaska bit će potrebno popuniti elektronsku prijavu, unijeti podatke iz pasoša i platiti propisanu naknadu.

Od plaćanja 20 eura bit će oslobođene osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina, ali će i one morati imati odobrenu putnu autorizaciju kada sistem počne s radom. Evropska unija još nije objavila precizan datum početka primjene, ali navodi da se pokretanje očekuje u posljednjem kvartalu 2026. godine.

ETIAS za građane BiH nije viza i ne mijenja pravilo prema kojem je u šengenskom prostoru dozvoljen boravak do 90 dana unutar bilo kojeg perioda od 180 dana. Autorizacija će predstavljati prethodnu sigurnosnu provjeru prije putovanja, dok će konačnu odluku o ulasku i dalje donositi granična policija.

Na hrvatskim i drugim vanjskim granicama šengenskog prostora već se primjenjuje sistem ulaska i izlaska EES. On evidentira podatke iz putnih dokumenata, datum i mjesto prelaska granice, fotografiju lica i otiske prstiju državljana zemalja izvan Evropske unije koji dolaze na kraći boravak.

EES je postepeno uveden u oktobru 2025. godine, a od 10. aprila 2026. u potpunosti je operativan na vanjskim granicama država koje učestvuju u sistemu. Za registraciju kroz EES ne naplaćuje se naknada, dok će se 20 eura odnositi isključivo na prijavu za ETIAS.