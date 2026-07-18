Vikend donosi visoke temperature i moguće pljuskove

Građane Bosne i Hercegovine tokom predstojećeg vikenda očekuje pretežno toplo i sunčano vrijeme, uz povremenu nestabilnost u pojedinim dijelovima Bosne. Za područje Tuzle na snazi je meteoalarm zbog visokih temperatura zraka.

U subotu će preovladavati sunčano vrijeme, dok će u Bosni tokom dana doći do umjerenog povećanja oblačnosti. U većem dijelu Bosne mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno su moguće i intenzivnije padavine. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 28 i 35 stepeni, dok će na jugu zemlje dostići i 39 stepeni Celzijusa.

U nedjelju će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu u prijepodnevnim satima. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje. U Hercegovini će i dalje preovladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. Dnevne temperature u Bosni kretat će se od 27 do 33 stepena, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

Zbog visokih temperatura za područje Tuzle izdato je upozorenje putem meteoalarma. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, redovno unose tečnost te, ukoliko je moguće, aktivnosti na otvorenom planiraju u jutarnjim ili večernjim satima. Poseban oprez savjetuje se starijim osobama, djeci i hroničnim bolesnicima.