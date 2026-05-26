Izmjene na granici BiH i Hrvatske: Imotica – Duži se otvara za međunarodni promet, produžen režim za Gabela Polje i Slano

Prema zvaničnom saopćenju Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, od 1. juna ove godine bit će omogućen međunarodni promet putnika preko graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica – Duži.

Ova odluka rezultat je sjednice Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora o graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja je održana 19. maja 2026. godine.

Navedeni režim prelaska granice važit će u naredna tri mjeseca, odnosno do idućeg zasjedanja Mješovite komisije.

Na istom sastanku članovi komisije odlučili su da se za još tri mjeseca (također do naredne sjednice) produži ranije odobreni međunarodni promet putnika preko pograničnih prijelaza Slano – Orahov Do i Gabela Polje – Gabela, zaključuje se u saopćenju.