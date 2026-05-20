Uskoro nastavak sanacije obale rijeke Tinje u naselju Bjelave

Uskoro bi trebala započeti realizacija još jednog značajnog infrastrukturnog projekta na području grada Srebrenika.

Sa direktorom firme „JATA GROUP“ d.o.o. Srebrenik gradonačelnik Adnan Bjelić potpisao je ugovor o izvođenju radova na sanaciji obale rijeke Tinje u MZ Bjelave – faza II.

Vrijednost ugovora iznosi 249.994,13 KM sa uračunatim PDV-om. Sredstva su osigurana od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta grada Srebrenik.

Nastavkom uređenja i sanacije korita rijeke Tinje želi se dodatno unaprijediti sigurnost stanovništva, zaštititi obalu od daljih oštećenja, ali i urediti prostor koji ima veliki značaj za građane ovog naselja.