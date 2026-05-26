Ljeto kuca na vrata, pred nama period vrućeg vremena

Ljeto polako ali sigurno kuca na vrata. Do kraja mjeseca dominacija sunčanog, toplog, povremeno vrućeg vremena. Najtoplije na jugu Hercegovine uz temperature do 33°C. Započeo je sušniji period, pa pored lokalne i rijeđe pojave pljuskova u pojedinim danima, na neku ozbiljnu kišu u čitavoj zemlji ćemo pričekati, barem do početka juna.

Od srijede do petka blaži pad temperatura premještanjem nešto svjezije vazdušne mase prema istoku kontinenta. Lokalna pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom. Na jugu zemlje zahlađenje najmanje osjetno. Već od vikenda posvuda porast temperatura i približavanje njihovih vrijednosti prema 30°C, javlja BHMETEO.ba.