Ljeto polako ali sigurno kuca na vrata. Do kraja mjeseca dominacija sunčanog, toplog, povremeno vrućeg vremena. Najtoplije na jugu Hercegovine uz temperature do 33°C. Započeo je sušniji period, pa pored lokalne i rijeđe pojave pljuskova u pojedinim danima, na neku ozbiljnu kišu u čitavoj zemlji ćemo pričekati, barem do početka juna.
Od srijede do petka blaži pad temperatura premještanjem nešto svjezije vazdušne mase prema istoku kontinenta. Lokalna pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom. Na jugu zemlje zahlađenje najmanje osjetno. Već od vikenda posvuda porast temperatura i približavanje njihovih vrijednosti prema 30°C, javlja BHMETEO.ba.
Ljeto kuca na vrata, pred nama period vrućeg vremena
