Izmjena rasporeda odvoza komunalnog otpada naredne sedmice

JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik obavještava građane, pravna lica i sve korisnike usluga na području Grada Srebrenika, da se u srijedu, 27.05.2026. godine, zbog obilježavanja Kurban – bajrama, neće vršiti odvoz komunalnog otpada.

Usljed neradnog dana, kompletan program odvoza smeća pomjera se za jedan dan unaprijed, prema sljedećem rasporedu:

​Program od srijede (27.05.) – pomjera se i realizovat će se u četvrtak (28.05.).

​Program od četvrtka (28.05.) – pomjera se i realizovat će se u petak (29.05.).

​Program od petka (29.05.) – pomjera se i realizovat će se u subotu (30.05.).

​Iz JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik mole sve korisnike da posude i vreće za otpad iznesu ispred svojih objekata u skladu sa ovom privremenom izmjenom.