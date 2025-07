Jednokratnu novčanu pomoć ipak neće dobiti svi penzioneri, izuzeto više od 100 hiljada

Veće penzije na računima penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine imat će za desetak dana. Razlog tome je jednokratna novčana pomoć koju im je osigurala Federalna vlada.

Iznosi koji će biti isplaćeni uz julske penzije u augustu variraju od penzione grupe. Tako će neki penzioneri dobiti 100 KM na računu dok je za druge kategorije namijenjeno više novca.

Međutim, ovim iznosima se neće radovati svi penzioneri. Čak 105 hiljada penzionera neće dobiti nijedan od ovih iznosa. Odnosno, Vlada je osigurala sredstva za 353.500 penzionera od 458.320 koliko ih ima u Federaciji.

“Ovi penzioneri koji su iznad 1.500 KM znači neće dobiti ništa. U tu kategoriju koja nije obuhvaćena su i srazmjerne penzije, oni koji imaju manje penzije od minimalne penzije a primaju penzije iz drugih republika bivše Jugoslavije. Također, nije obuhvaćena kategorija penzionera koja privremeno radi a po zakonu ima pravo i da radi i da prima penziju“. rekao je u izjavi za RTV Slon Haso Halilović, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona.

Kako podsjeća Halilović, i prošle godine jednokratna pomoć takođe je isplaćena selektivno, i da nije tačno da su svi penzioneri tada dobili isti iznos.

Navodi da je će ova koja slijedi biti isplaćena bez prethodnih konsultacija sa Savezom udruženja penzionera FBiH, iako je to ranije dogovoreno.

„Također, zaključak Saveza i zahtjev je bio da se ide u izmjene i dopune Zakona o PIO i trebalo je to da se završi sa ovom sjednicom koja je održana 23. jula, međutim to se nije desilo. Raspravljalo se o stanju u penzionom sistemu, međutim to nije ono što su penzioneri tražili. Mi smo tražili da se raspravlja o socijalnom, zdravstvenom i materijalnom položaju penzionera i u okviru toga da se urade izmjene i dopune Zakona po hitnoj proceduri“, dodaje Halilović.

Time bi se, kako kaže, omogućio rast penzija u skladu sa rastom plata te vanredno usklađivanje penzija u ovoj godini. Ipak, za obračun penzija predložena je nova formula.

„ Mi smo planirali da taj omjer bude 60:40 posto, odnosno prosječna plata naspram potrošačkih cijena. Nakon toga slijede i druga pitanja u penzionom sistemu a jedno od njih je pitanje nezarađenih penzija. Nadam se da to neće biti jedino što ćemo uraditi za penzionere do kraja godine. Nadam se da ćemo uspjeti usvojiti Zakon i da će on stupiti na snagu što prije“, istakao je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Najavljena jednokratna pomoć penzionerima je dodatno, kako kažu, podijelila ovu ranjivu populaciju i ponovo otvorila pitanje diskriminacije među korisnicima penzijskog sistema.

Savez udruženja penzionera najavio je hitan sastanak svog Upravnog odbora, nakon kojeg će donijeti konkretne odluke o daljim koracima kako bi penzioneri u budućnosti bili zaštićeniji i ravnopravniji.