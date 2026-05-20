Na bh. granici otkrivena 64 falsifikovana dokumenta: Zaplijenjeni pasoši, diplome i dozvole

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine su, postupajući prema operativnim informacijama i pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva BiH i po naredbi sudije za prethodni postupak Suda BiH, 18. maja 2026. godine privremeno oduzeli 64 dokumenta.

Radi se o inostranim putnim ispravama, certifikatima, boravišnim dozvolama i drugim dokumentima kojima se uređuje socijalni status osoba za koje postoji indicija da se radi o krijumčarenim osobama, odnosno osobama koje u zemljama Evropske unije borave ilegalno.

Oduzeto je sedam putnih isprava Indije, sedam Pakistana, pet Bangladeša, dvije Nepala, sedam boravišnih dozvola Kipra, jedna lična karta Pakistana, vozačka dozvola Indije te 32 ostala dokumenta (diplome, certifikati, svjedočanstva, preporuke i drugo).

U vezu s ovim događajem dovode se državljanin Pakistana i državljanka BiH koji su, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo pripremanje krivičnog djela iz člana 248. Krivičnog zakona BiH u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje osoba iz člana 189. Krivičnog zakona BiH, ispitani u svojstvu osumnjičenih i protiv njih će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Tužilaštvu BiH.

Granična policija BiH nastavlja ulagati sve svoje ljudske resurse i materijalno-tehničke kapacitete u zaštitu državne granice i odlučna je poduzeti sve raspoložive mjere i radnje na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, kako samostalno tako i u saradnji s drugim agencijama za provođenje zakona, a sve s ciljem stvaranja sigurnog okruženja za sve građane u BiH, navodi se u saopćenju.