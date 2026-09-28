Kada penzioneri mogu očekivati septembarske penzije: Prije ili poslije izbora?

Septembarske penzije trebale bi biti isplaćene u iznosima utvrđenim nakon drugog ovogodišnjeg redovnog usklađivanja od 3,82 posto, koje se primjenjuje od 1. jula 2026. godine.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje još nije objavio datum isplate penzija za septembar. Kao mogući termin spominje se petak, 2. oktobar, ali penzioneri trebaju sačekati zvaničnu potvrdu Zavoda.

Penzije u Federaciji BiH uobičajeno se isplaćuju početkom narednog mjeseca. Augustovske penzije isplaćene su 4. septembra preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH.

Prema nekim informacijama, penzija bi mogla biti isplaćena u petak 2. oktobra, dva dana pred Opće izbore, ali potvrde o tome još nema.

Iznosi penzija

Septembarske penzije trebale bi biti isplaćene u iznosima utvrđenim nakon drugog ovogodišnjeg redovnog usklađivanja od 3,82 posto, koje se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, a najviša 3.461,14 KM.

Prema podacima Zavoda za august, prosječna samostalna penzija iznosila je 884,96 KM. Isplatom je bilo obuhvaćeno 472.288 korisnika, a za nju je bilo potrebno oko 372,8 miliona KM.

FOKUS.BA