ZZJZFBiH: Monografija „Sjećam se – svjedočanstvo jednog vremena: COVID-19 u Bosni i Hercegovini“, podijelite svoja iskustva

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuo je izradu Monografije „Sjećam se … – svjedočanstvo jednog vremena: COVID-19 u Bosni i Hercegovini“, s ciljem očuvanja osobnih i profesionalnih iskustava iz razdoblja pandemije COVID-19.

Za monografiju pišu svi koji su na bilo koji način sudjelovali u suočavanju s pandemijom – zdravstveni djelatnici, djelatnici javnog zdravstva, članovi kriznih stožera, zaposlenici zdravstvenih i socijalnih ustanova, novinari, volonteri te druge osobe koje su svojim radom ili iskustvom bile dio tog razdoblja.

Monografija ima za cilj sačuvati autentična svjedočanstva i iskustva, kao trajni zapis jednog iznimno zahtjevnog vremena, namijenjen budućim generacijama.

U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH – OJ Sarajevo, 23. 9. 2026. održan je drugi sastanak urednika monografije, ravnatelja Zavoda doc. dr. sc. prim. Siniše Skočibušića, dr. med. s članovima uredničkog tima kojeg čine: prof. dr. sc. prim. Aida Ramić Čatak, dr. med, prof. dr. sc. prim. Sanjin Musa, dr. med, Mia Blažević, dr. med, Amela Ćato, dipl. ing. med. rad i Senad Dorić, diplomirani žurnalist.

Uredničko vijeće je zahvalilo svim pojedincima koji su do sada dostavili svoja svjedočanstva, iskustva i zapažanja za Monografiju.

Do sada je prikupljen značajan broj vrijednih svjedočanstava. Uredničko vijeće je pažljivo i višestruko pročitalo prikupljena svjedočanstva o kojima su zajednički diskutirali tijekom sastanka. Vijeće će u narednom period u saradnji s autorima aktivno oblikovati svjedočanstva kako bi finalna monografija imala visoku stručnu i estetsku vrijednost, saopštili su iz Zavoda.

Zavod je zaprimio i najave za dostavu dodatnih svjedočanstava autora u narednom periodu.

Uredničko vijeće je pozvalo zainteresirane da iskoriste ovu priliku i podijele svoja iskustva, sjećanja i zapažanja iz razdoblja pandemije COVID-19 te na taj način doprinesu očuvanju kolektivnog sjećanja na ovo značajno razdoblje.

“Ne čekajte poseban poziv – podijelite svoje iskreno sjećanje jer svaki glas zaslužuje biti dio zajedničke priče! Čak i ako je vaše iskustvo sasvim osobno, poznato samo vama ili nekolicini bliskih ljudi, ono je dragocjen dio koji našu sliku pandemije čini bogatijom, potpunijom i ljudskijom”, navedeno je u pozivu.

Zainteresirani autori mogu dostaviti svoje priloge putem elektroničke pošte na adresu: monografija@zzjzfbih.ba

Rok za dostavu priloga je 30. 9. 2026.