Nekoliko hiljada vjernika na svečanom otvorenju Čaršijske džamije u Srebreniku

Uz prisustvo nekoliko hiljada vjernika iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, danas je u Srebreniku svečano otvorena Čaršijska džamija. Svečanost je okupila brojne građane, predstavnike Islamske zajednice, predstavnike društvenog i političkog života te goste iz zemlje i inostranstva.

Poseban značaj svečanosti dao je dolazak reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazovića, koji je Čaršijsku džamiju zvanično proglasio otvorenom te izrazio zahvalnost vakifima,ulemi i svima onima koji su ugradili svoj trud, imetak, vjeru i na bilo koji način pomogli izgradnju ovog prelijepog zdanja u srcu kraljevskog grada, mjestu koje je simbol državnog kontinuieta, prkosa i opstanka naroda na ovim prostorima.

Prisutnima su se obratili i dr. Vahid-ef. Fazlović, muftija tuzlanski, šejh Mhmoud Saqra el Nedžidi iz Kuvajta i Ismir Karaga koji su preko organizacije Izvor dobročinstva pomogli ovaj veliki projekt, gradonačelnik Adnan Bjelić te glavni imam i predsjednik Medžlisa IZ Srebrenik Refik ef. Hodžić i Nedim Delić.

Upućene su poruke o značaju džamije za vjerski život, zajedništvo i očuvanje tradicije. Istaknuta je i važnost Čaršijske džamije kao mjesta okupljanja vjernika i prostora koje će imati posebno mjesto u životu Srebrenika.

Posebno je istaknuta zahvalnost najvećim vakifima ove džamije, porodici Dedić, vlasnicima kompanije Denix.

Okupljanje vjernika počelo je u jutarnjim satima, a plato ispred džamije i okolne ulice ispunili su brojni vjernici koji su u Srebrenik stigli iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i iz zemalja dijaspore.