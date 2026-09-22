Svjetski dan bez automobila – Učinimo nešto dobro za našu planetu

Svjetski dan bez automobila obilježava se danas, 22. septembra 2026. godine, kao završetak Europske sedmice mobilnosti.

Cilj je smanjiti upotrebu motornih vozila, smanjiti zagađenje zraka i buku te potaknuti održivu urbanu mobilnost.

Ovogodišnja tema je „Mobilnost za sve” s naglaskom na međugeneracijsku pristupačnost i pravednost.

Mnogi gradovi širom Europe i Bosne i Hercegovine zatvaraju uže centre za promet, proširuju pješačke zone i nude pogodnosti poput besplatnog javnog prijevoza kako bi potaknuli građane na hodanje, bicikliranje i korištenje alternativnih oblika kretanja.

Evropska komisija je 2000. godine u cijeloj Evropi uspostavila inicijativu “U gradu, bez mog automobila!”, a iste godine je proširila program na punu Evropsku sedmicu mobilnosti, koja je sada i glavni fokus Komisije sa Danom bez automobila kao završnim događajem.

Iskoristite Evropski dan bez automobila da učinite nešto dobro za sebe i našu planetu.