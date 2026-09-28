U Srebreniku obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije RBiH

Polaganjem cvijeća u krugu Policijske stanice Srebrenik, na Trgu Alije Izetbegovića i na spomen-kosturnici, te svečanom akademijom u turističkom kompleksu Grada Srebrenika na Majevici, obilježena je 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije RBiH – jednog od najznačajnijih datuma moderne historije Bosne i Hercegovine. Posebna počast odata je šestorici pripadnika policije koji su u temelje nezavisne i slobodne BiH utkali ono najvrednije – svoje živote.

Na svečanoj akademiji prisutnima su se obratili Mujo Muratović, predsjednik UO Udruženja „Policajci Srebrenika 1991–1995.“ i ratni načelnik Sektora javne bezbjednosti u SJB Srebrenik, koji je podsjetio na historijski značaj ovog datuma za odbranu Srebrenika i BiH, te gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, koji je istakao da će gradska uprava i u budućnosti biti oslonac i partner Udruženju u njegovom radu i organizaciji ovakvih događaja.

Na svečanoj akademiji dodijeljena su i priznanja i zahvalnice zaslužnim pojedincima i prijateljima Udruženja. Najveće priznanje Udruženja koja se dodjeljuje za izuzetno visoke zasluge i doprinos u razvoju Udruženja, te afirmaciji ugleda Udruženja kako na području općine Srebrenik tako i na području Tuzlanskog kantona i šire, Velika povelja uručena je Karić Edinu, dok su zahvalnice za doprinos i pomoć u radu udruženja uručene Avdić Kemalu i Hodžić Novaliji, članovima Upravnog odbora Udruženja, Bašić Mahiru, učesniku Marša mira.

Zahvalnice su uručene i članovima i simpatizerima Udruženja, koji su istovremeno i donatori u više navrata:Tufekčić Alen, Kopačić Nedžad. Dadanović Redžep, Džanić Rizah te Pekara “Magistrala” Srebrenik.



Priznanja je uručio Mujo Muratović, predsjednik UO Udruženja „Policajci Srebrenika 1991–1995.

Nakon dodjele priznanja i zahvalnica obilježavanje ovog značajnog datuma nastavljeno je uz svečani ručak i druženje.



Podsjetimo, 19. septembra 1991. godine, zbog narušene bezbjednosne situacije, Predsjedništvo RBiH donijelo je odluku o mobilizaciji cjelokupnog sastava milicije s ciljem očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i sigurnosti svih građana. Tada je policija bila prva organizovana, iako nedovoljno opremljena, snaga koja je u teškim okolnostima obezbijedila funkcionisanje vlasti, očuvanje mira i pripremu za odbranu domovine.

Dali su nemjerljiv doprinos formiranju jedinica i štabova Teritorijalne odbrane, a kasnije i drugih oblika organizovanja Armije Republike Bosne i Hercegovine ustupanjem svojih pripadnika i materijalno tehničkih sredstava.

Svojim angažmanom policija je u ratnom periodu ispunila svoj zadatak jer je spriječila činjenje najtežih krivičnih djela, posebno ratnih zločina, ubistava, silovanja, pljački i drugih oblika kriminalnog djelanja koja prate rat i ratna dešavanja.

Podsjetimo, 19. septembra 1991. godine, zbog narušene bezbjednosne situacije, Predsjedništvo RBiH donijelo je odluku o mobilizaciji cjelokupnog sastava milicije s ciljem očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i sigurnosti svih građana. Tada je policija bila prva organizovana, iako nedovoljno opremljena, snaga koja je u teškim okolnostima obezbijedila funkcionisanje vlasti, očuvanje mira i pripremu za odbranu domovine.

Dali su nemjerljiv doprinos formiranju jedinica i štabova Teritorijalne odbrane, a kasnije i drugih oblika organizovanja Armije Republike Bosne i Hercegovine ustupanjem svojih pripadnika i materijalno tehničkih sredstava.

Svojim angažmanom policija je u ratnom periodu ispunila svoj zadatak jer je spriječila činjenje najtežih krivičnih djela, posebno ratnih zločina, ubistava, silovanja, pljački i drugih oblika kriminalnog djelanja koja prate rat i ratna dešavanja.