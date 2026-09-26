GSS Srebrenik izveo akciju spašavanja bračnog para na Majevici

Gorska služba spašavanja Srebrenik dobila je dojavu o bračnom paru koji se udaljio od mjesta smještaja i izgubio se na području Majevice. Par je bio smješten na izletištu Majevica, poznatom kao Basta Bešić.

Par se uputio prema Rašljanskoj rijeci gdje se izgubio. Zbog povreda koje je zadobio, muški član se teže se kretao. Uz pomoć spasilaca prebačen je u Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

Nakon toga, bračni par je transportiran nazad na mjesto boravka na na izletištu Majevica.

Dojava je primljena u 19:50 h, a akcija je završena u 02:30 h.

Sve pohvale ekipi!