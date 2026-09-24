Vlada FBiH proširila Listu Fonda solidarnosti – Nove terapijske mogućnosti za pacijente

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine juče je na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluke kojima se pacijentima otvaraju dodatne mogućnosti liječenja kroz proširenje Liste lijekova Fonda solidarnosti i Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Na Listu lijekova Fonda solidarnosti uvrštene su terapije lijekovima pembrolizumab i atezolizumab, čime se proširuju mogućnosti liječenja pacijenata oboljelih od više teških malignih bolesti, u skladu sa stručnim medicinskim kriterijima.

Ova odluka dio je kontinuiranog povećanja ulaganja u Fond solidarnosti. U protekle četiri godine je za Fond osigurano 296 miliona KM, odnosno više od 60 miliona KM nego što je za istu namjenu izdvojeno tokom prethodnih osam godina.

Vlada je donijela i odluku o dopuni Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja lijekom natrijum-oksibat, namijenjenim pacijentima s narkolepsijom praćenom katapleksijom.

– Uvrštavanje novih lijekova na liste znači više mogućnosti za liječenje ljudi koji se suočavaju s teškim bolestima. Naša je odgovornost da zajedno sa strukom pratimo razvoj medicine i stvarne potrebe pacijenata. Za svakog čovjeka koji čeka terapiju najvažnije je da je dobije na vrijeme i da mu bude dostupno liječenje koje mu može pomoći. Zato nastavljamo stvarati uslove da savremene terapije budu dostupne što većem broju pacijenata kojima su potrebne – poručio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

Fena/federalna.ba