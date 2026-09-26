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Hiljade vjernika u Srebreniku na svečanom otvorenju Čaršijske džamije

By admin
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Srebrenik je danas u znaku velikog vjerskog događaja.

Hiljade vjernika iz Srebrenika i drugih krajeva Bosne i Hercegovine i dijaspore okupile su se na svečanom otvorenju Čaršijske džamije.
Današnjem svečanom otvorenju Čaršijske džamije u Srebreniku prisustvuje reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović, kao i muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.
Zvanični program počinje u 11:30h.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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