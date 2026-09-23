Zbog četiri neisplaćene plaće rudari RMU Zenica stupili u štrajk glađu

Članovi Sindikalnog odbora RMU Zenica stupili su u štrajk glađu zbog četiri neisplaćene plaće i traže hitno rješavanje statusa radnika.

Članovi Sindikalnog odbora Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu.

Sindikalni odbor zeničkih rudara čini pet članova, a oni su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 – ak kolega.

Tu planiraju, u ovakvoj formi protesta, ostati do petka ili spunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar dvije plaće, od četiri koliko im se duguje.

“Ovo je očajnički potez. Dali smo rok danas do 15 sati da se isplate makar dvije plaće, nakon čega će svi članovi Sindikalnog odbora stupiti u štrajk glađu”, kazao je predsjednik Sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković.

Duraković je istako kako su iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije dobili obavijest da se još radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke, ali život, dodaje, mora ići svojim tokom.

Član Glavnog odbora Elvedin Alić ističe da su svjesni da njihovom preduzeću predstoji gašenje, ali žele da se ubrza rješenje njihovog statusa.

Do tada, dodaje, žele samo da se izvršavaju obaveze prema njima, jer ljudi ne mogu dolaziti na posao i održavati prostorije u dvije metanske jame – Raspotočje i Stara jama.