BiH večeras protiv Rumunije: Zmajevi traže prvu pobjedu, domaćini pod velikim pritiskom

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati na Nacionalnom stadionu u Bukureštu igra protiv Rumunije u drugom kolu B Lige nacija. Zmajevi su novi ciklus otvorili bodom u Varšavi, dok Rumuni nakon poraza od Švedske pod imperativom dobrog rezultata dočekuju ekipu Sergeja Barbareza.

Nakon 0:0 protiv Poljske u Varšavi, Zmajevi su direktno otputovali u Bukurešt, gdje ih večeras čeka reprezentacija Rumunije.

Barbarezova ekipa je bodom na teškom gostovanju otvorila novu sezonu Lige nacija, dok je Rumunija na startu poražena od Švedske rezultatom 2:1. Zbog toga domaćin već u drugom kolu ima dodatni rezultatski pritisak.

Zmajevi žele ponoviti pristup iz Varšave

BiH je protiv Poljske pokazala ono na čemu Barbarez insistira – intenzitet, agresivnost i spremnost na visoki presing.

Haris Tabaković je upravo takav pristup najavio i za večerašnji duel.

„Protiv Poljske je naš plan bio da igramo intenzivno, da idemo u visoki presing. To je moja igra. Očekujem isto tako sutra, bit će taj intenzitet, morat ćemo izaći u presing, ali bit će i dijelova gdje ćemo morati biti pažljivi u odbrani.“

Zmajevi su sinoć na Nacionalnom stadionu obavili posljednji trening, a Barbarez je radio na završnim taktičkim detaljima pred utakmicu. Rumunski mediji također su zabilježili trening bh. reprezentacije na stadionu na kojem će biti odigran meč.

Barbarez vidi priliku u pritisku na Rumune

Rumunija je u ovaj ciklus ušla s velikom promjenom na klupi.

Legendarni Gheorghe Hagi preuzeo je reprezentaciju, a prvi nastup u novom mandatu nije prošao prema željama Rumuna – Švedska ih je savladala sa 2:1. Večerašnji duel bit će Hagijeva prva zvanična domaća utakmica nakon povratka na mjesto selektora.

Barbarez očekuje drugačiju Rumuniju od one s kojom su Zmajevi ranije igrali, ali smatra da pritisak na domaćinu može predstavljati priliku za BiH.

„Izgubili su prvu utakmicu i sada su pod pritiskom kao domaćini. Pokušat ćemo to iskoristiti. Najvažnije je da igramo hrabro.“

Selektor Zmajeva s velikim poštovanjem govorio je i o Hagiju.

„Ne znam kome on nije bio idol. Ako budu igrali kao što je on igrao – nećemo imati šanse. Bio je jedan od većih na svijetu i divili smo mu se. Zaslužuje respekt i jer se vratio, ali ćemo ga pokušati malo naljutiti i pobijediti.“

Nacionalni stadion bit će potpuno prazan

Posebnost večerašnje utakmice bit će ambijent.

Na tribinama Nacionalnog stadiona neće biti navijača zbog ranije UEFA-ine kazne Rumuniji. Rumunski savez razmatrao je mogućnost da tribine popuni djecom mlađom od 14 godina i njihovim pratiocima, ali je zbog logističkih razloga odustao od te ideje.

Zmajeve tako očekuje neuobičajena utakmica na jednom od najvećih stadiona u ovom dijelu Evrope, ali praktično bez atmosfere s tribina.

Tabaković smatra da to ne smije promijeniti pristup reprezentativaca BiH.

„Nije kao da je trening utakmica, atmosfera će biti malo čudna. Ne sjećam se kada je tako bilo, možda u koroni, ali šta ćeš. Nama je isto, ali i njima. Mi ćemo ući u meč maksimalno sa željom da pobijedimo.“

Džeko uz ekipu, ali fokus je na Rumuniji

Uz reprezentaciju je i Edin Džeko, koji se Zmajevima priključio još uoči utakmice s Poljskom.

Dugogodišnji kapiten sinoć je trenirao s ekipom, ali večerašnji duel dolazi uoči utakmice koja će obilježiti ovaj reprezentativni ciklus – oproštaja Dijamanta protiv Švedske 2. oktobra u Zenici.

Ipak, unutar ekipe trenutno ne žele razmišljati o emotivnoj večeri na Bilinom polju.

„Bolje da sada ne gledamo previše na utakmicu protiv Švedske. On je naš kapiten, tu je i daje nam snagu kada je s nama“, rekao je Tabaković.

Bašić motor, Bajraktarević najbrži Zmaj iz Varšave

Podaci iz prve utakmice pokazuju koliko je fizički zahtjevan bio duel s Poljskom.

Ivan Bašić predvodio je Zmajeve s 10,94 pretrčana kilometra, dok su Esmir Bajraktarević, Sead Kolašinac i Haris Tabaković također dostigli granicu od deset kilometara.

Bajraktarević je istovremeno bio najbrži bh. reprezentativac sa maksimalnih 32,62 km/h, neposredno ispred Tarika Muharemovića koji je dostigao 32,36 km/h.

Upravo će fizička svježina biti jedan od važnih faktora jer je ovo druga utakmica Zmajeva u samo nekoliko dana.

Četiri-pet napadača za Barbarezovu dilemu

Jedno od zanimljivijih pitanja jeste i koga će Barbarez odabrati u vrhu napada.

Tabaković je u sjajnoj klupskoj formi, Ermedin Demirović počeo je utakmicu u Varšavi, dok Rumuni posebno dobro poznaju Jovu Lukića zbog njegovih nastupa u tamošnjem prvenstvu.

Barbarez, međutim, nije želio otkriti plan.

„Sretan sam što imam četiri-pet top napadača tu i da mogu svaki put svakog uzeti da igra od početka i ne bih imao nikakav problem.“

Prilika da remi iz Varšave dobije dodatnu vrijednost

Bod protiv Poljske predstavljao je solidan početak, ali rezultat u Bukureštu može značajno odrediti smjer Zmajeva pred dvije uzastopne domaće utakmice.

BiH nakon Rumunije 2. oktobra dočekuje Švedsku, a samo tri dana kasnije na Bilino polje stiže Poljska. UEFA-in raspored potvrđuje da će posljednje dvije utakmice grupe biti odigrane u novembru.

Barbarez je još prilikom objave spiska naglasio da nakon historijskog nastupa na Svjetskom prvenstvu njegovu ekipu sada čeka možda i teži posao – potvrditi dostignuti nivo.

Prvi korak napravljen je u Varšavi.

Večeras u praznom Bukureštu Zmajevi traže drugi.

Utakmica Rumunija – Bosna i Hercegovina počinje u 20:45 sati, a glavni sudija bit će Portugalac Luis Godinho, kojem će pomagati Pedro Martins i Pedro Almeida.