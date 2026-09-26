Danas sunčano, temperature do 20 stepeni

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 °C.

Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno, postepeno sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije biće boljeg raspoloženja. Tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, pretežno usljed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja naoblake, usljed čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se boravak na otvorenom i slojevito odijevanje, kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana.