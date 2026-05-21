Toplo vrijeme širom BiH, ali bez stabilizacije: Meteorolozi najavili pljuskove

U Bosni i Hercegovini u četvrtak ujutro, 21. maja, većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne je pretežno oblačno vrijeme.

Danas u Bosni prije podne umjereno, a u drugoj polovini dana i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C, na jugu do 28°C.

U Sarajevu pretežno sunčano prije podne. Oblačnije u drugom dijelu dana. Kiša je moguća u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20°C.

Objavljena je prognoza do ponedjeljka:

U petak 22.5.2026. u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U subotu 23.5.2026. sunčano, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu zemlje do 29°C.

U nedjelju 24.5.2026. preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14°C, na jugu do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28°C, na jugu do 31°C.

U ponedjeljak 25.5.2026. preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu do 31°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeoroškoog zavoda.